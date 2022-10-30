Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ürolojiye görün





ŞİŞİYORUM!

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi... Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalı?

Aldığın ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.

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