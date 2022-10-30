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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ürolojiye görün

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 30 Ekim 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Ürolojiye görün

    3 yıl önce idrar şikayetim başladı. Doktora gittim, idrar yolum daralmış. Ameliyat oldum, 2 yıldır durumum iyi. Ama bugünlerde kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum. Nedeni nedir? Bir daha mı daraldı?
    Tekrar daralma olabilir. Onun dışında özellikle prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikayeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar Üroloji Uzmanı'yla konuş. İhmal etme. İlerlemesin.



    MUTLAKA ÇEKTİR
    32 yaşındayım. Adetlerim düzenli. Sağ mememde 3 hafta önce şişme oldu. Doktor, meme grafisi istedi. Korkuyorum! Ya bir şey çıkarsa?
    Panik yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, elle fark edilemeyen kanserli hücreleri belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. 50 yaşın üstündeki tüm kadınlar yılda bir kez çektirmelidir. Doktorunun dediğini yap. Kontrole git.



    ŞİŞİYORUM!
    26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi... Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalı?
    Aldığın ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ürolojiye görün
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