Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tık bile yok

Yaşım 60. Sağlıklıyım. Ancak üç aydır sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam tık bile yok. Andropoz muyum? Benim derdime bir çare...
PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.
GİNSENG GÜÇ VERİR
Özel güvenlik olarak çalışıyorum. Bir yıllık evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Sürekli yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı? Ne yapayım?
SENİN önce uyuman lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin. Ginseng desteği ve ahududu çayı cinsel istek açısından destekleyici olacaktır.