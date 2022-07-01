Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tık bile yok

Yaşım 60. Sağlıklıyım. Ancak üç aydır sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam tık bile yok. Andropoz muyum? Benim derdime bir çare...

PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.