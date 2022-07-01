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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tık bile yok

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 1 Temmuz 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Tık bile yok

    Yaşım 60. Sağlıklıyım. Ancak üç aydır sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam tık bile yok. Andropoz muyum? Benim derdime bir çare...
    PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.

    GİNSENG GÜÇ VERİR
    Özel güvenlik olarak çalışıyorum. Bir yıllık evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Sürekli yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı? Ne yapayım?


    SENİN önce uyuman lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin. Ginseng desteği ve ahududu çayı cinsel istek açısından destekleyici olacaktır.

        YAŞIMIZ GEÇTİ
        59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hanım yaşımız geçti diye istemiyor. Doktora gitsem beni yanlış anlar mı?


        DOKTORA söylemeye çekinme. Eşinin sana anlatamadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Kadınlar bazen rahim sarkmaları ve ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri nedeniyle cinsel ilişkiden sakınabilir. Bunları hallet.
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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tık bile yok
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