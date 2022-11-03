Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tansiyonum yüksek

4 yıldır hipertansiyon hastasıyım. Son 3 haftadır tansiyonum düşük çıkıyor. Havalarla ilgisi var mı?

Olabilir. Kullanılan ilaçlar iyice tansiyonun düşmesine neden olabilir. Özellikle idrar söktürücü olarak bilinenler başta olmak üzere tansiyon ilaçlarının dozları yeniden düzenlenebilir. Ayrıca gecelerin kısa olması yetersiz uyumaya yol açar. Zaten gün ışığının fazla olması nedeniyle artan hareket kısa gecelerle birleşince dinlenmeden uyanmalar söz konusu olabilir. Doktorunla haberleşmelisin.