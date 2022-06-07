Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Suçlu deprosyon





DOĞUM KORKUSU

21 yaşındayım. Eşimle çocuk istiyoruz ama ben cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırsam mı?

Dereyi görmeden paçaları sıvama. Bu soruyla sık sık karşılaşırız. Kaygı boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryen de olsan sarkma olur. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Ancak bu keyfi tercih değil, tıbbi bir gereklilik durumudur. Ayrıca cinsel organ estetik operasyonları her zaman mümkün.