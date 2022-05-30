Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sıkıntıların ciddi





SÜREKLİ BAŞIM AĞRIDI

29 yaşında yeni evli bir bayanım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Beyin tahlili yaptırdık bir şey çıkmadı. Sıkıntım ne ki?

Geleceği bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği nsaid diye adlandırılan gruptaki ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım saat-bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir. Eğer mide hastalığınız veya alerjiniz yoksa kullanabileceğinizi unutmayın.