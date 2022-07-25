Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Prostat ve mutluluk





ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

Hocam altı aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. İlişkide birleşme şekli gebeliği etkiler mi?

Eğer anne yaşı 35'i geçmediyse hemen paniklemeyin. Öncelikle olabildikçe en doğru günlerde ilişkiye girmeye çalışın. Adetin birinci gününden itibaren sayın. 9. ve 15. günler ile arasında gün aşırı ilişkiye girmeniz gebelik şansını arttırabilir. Bazı ilişki pozisyonlarının da gebelik şansını arttırma açısından daha avantajlı olduğu söylenebilir. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlar gebelik açısından daha avantajlıdır. Hatta erkeğin üstte olduğu durumda kadının kalçaları altına bir yastık yerleştirilir.