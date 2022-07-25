Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Prostat ve mutluluk

52 yaşındayım. Üç ay önce prostat ameliyatı oldum. "İlişki gücün azalır" dediler. Korkumdan eşime yaklaşamadım. Başarısız olursam ne yaparım bilemiyorum. Aşk hayatım zarar görür mü?
Sabreden derviş, muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir. Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at,eşek vs.) binme. Cinsel ilişki başarısızlığı açısından korkma. Günlük hayatına uygun davran. Eşinle birlikteyken yeni ortaya çıkan değişiklikleri doktoruna ilet.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
Hocam altı aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. İlişkide birleşme şekli gebeliği etkiler mi?
Eğer anne yaşı 35'i geçmediyse hemen paniklemeyin. Öncelikle olabildikçe en doğru günlerde ilişkiye girmeye çalışın. Adetin birinci gününden itibaren sayın. 9. ve 15. günler ile arasında gün aşırı ilişkiye girmeniz gebelik şansını arttırabilir. Bazı ilişki pozisyonlarının da gebelik şansını arttırma açısından daha avantajlı olduğu söylenebilir. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlar gebelik açısından daha avantajlıdır. Hatta erkeğin üstte olduğu durumda kadının kalçaları altına bir yastık yerleştirilir.
MUCİZELER BEKLEME
71 yaşındayım. Haliyle yaştan dolayı aşk hayatında eskisi gibi başarılı olamıyorum. Arkadaşlar keçiboynuzu yemiş. Oldukça da mutlu olmuşlar! Benim yaşımdakilere de etkisi olur mu?
Keçiboynuzu oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. 'Ya olmazsa' kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.