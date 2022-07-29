Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Nefesim kesiliyor





SAÇLARI DÖKER

Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak anımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, istediğim gibi olmadı. Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

Sinir stres saç döker. Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız. Androgenetik dökülme en yaygın saç dökülmesi sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan, tuzlara, kan sayımından, D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir.