Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Nedir bu hal!

Eşimle ilişkimiz 7-8 dakika kadar devam ediyor. Ben rahatlasam da eşimde aynı hali görmüyorum. Moralim bozuk. Bu hal için erken boşalma denebilir mi?

Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp h esap kesiyor. Kadınların orgazm uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme, dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan, rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.