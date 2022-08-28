Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kulak asma!





VARİS KABUSU

42 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. "Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi. Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur. Yine de olayım mı?

Filmi görsem daha net yorum yapabilirim. Yalnız doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil. Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem. Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Başka bir Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.