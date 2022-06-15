Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kilo ve kısırlık

9 aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. İnternete baktım. Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar. Boyum 1 metre 68 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu. Çocuğumuz olmaz mı?
EVET şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5. Yani kilo vermen gerekir. Ama öncelikle sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır. Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin. Bu da şansını arttırır.
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28 yaşında bir kadınım. Üç haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Hem cinsel organımda hem de makatımda. Başka bir şikayetim yok. Neden bu ağrı olur sizce?