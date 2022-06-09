Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kaygı yok güven var

3 yıllık evliyim. Bazen eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Yanlış anlar diye korkuyorum. Bu normal mi?

ÖNCE eşine güven. Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur. Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir. Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur. Eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır. Cinsel hayatın heyecanlı tutulması karşılıklı kabul gören farklılıklarla mümkün olur. Sağlıklı cinsel hayata sahip aileler, günlük iş ve sorumluluklarında daha başarılı olurlar. Kaygı yok güven var.