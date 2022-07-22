Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kanser korkusu





CİDDİYE ALMALI

40 yaşındayım. Öksürüğüm geçmedi. Doktor "Sende kansızlık var" dedi. Bazı tahliller önerdi. Şimdi şikayetim yok. Ne yapayım?

Doktor dediyse sebebi vardır. Genç erkek hastalarda kansızlığın bir sürü ciddi sebebi vardır. Mide ve bağırsak kanserlerinden tut da kan hastalıklarına kadar araştırma gerekir. Ama bu sırasıyla tahlil yaptırmayı gerektirir. Bazı ailesel kansızlık hastalıkları vardır. Sen de de şikayetsizdik bu nedenle olabilir. Ama öneriyi ciddiye al. Kan sayımı, demir ile ilgili tetkikler, dışkıda gizli kan testi gibi tetkikler adım adım yapılsın. Yoksa seni adım atamaz hale getirdikten sonra tahlilin önemi kalmaz.