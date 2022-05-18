Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İlişkiyi etkilemez





YENİ EVLİYİZ AMA...

Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor?

Anlattıklarına bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ile kendisini gösterir. Hastalar yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Kadın Hastalıkları Uzmanına başvurmalısın.