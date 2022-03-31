Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hemen doktora

3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrılar oluyor. Adetimin düzeni de bozuldu. Kadın doktoruna gitsem iyi olur mu?

Kesinlikle iyi olur. Hem adet düzensizliği hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle Prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimaller de var.