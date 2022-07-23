Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Görümce baskısı

Evleneli 5.5 ay oldu. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem sürekli baskı yapıyor. En sonunda bana "Sen kısır mısın" dedi. Benim çocuğum olmaz mı? Ne yapmalıyım?
Herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az 6.5 ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stres-evham-korku-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Bir sürü değişiklik olur. Sular çalkalanır. Durulması vakit alır. Acele etmeyin. Panik yapmayın.
DİYABETE CEVİZ
Cevizi severim. Çok da yerim. Cevizin beyne iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru mu?
Hem içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir. Kabukları ile saçını, elini boyayabilirsin. Yani her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Unutmadan yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü artırıyor. Bardak bardak içmeyin, 2 ceviz kabuğundan kaynatılmış-günde en fazla bir çay bardağı yeterli derler. Bu çay iştah açar, mide koruyucu ve boğaz hastalıklarında kuvvet vericidir. Nasırlarınıza ceviz yağı iyi gelecektir.
VARİSİ İHMAL ETME
49 yaşında kadınım. Adetlerim düzenli. Ancak varis sıkıntısı yaşıyorum. Yemek yemesem düzelir mi?
Varisle beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, hazır cips ve benzeri ürünler, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların (yağlı et, katı yağ, yağlı peynir vb.) yenmesi, alkol ve sigarada varis gelişimine katkıda bulunur. Tuzlu gıdalardan sakının. Gereksiz sıvı yükünüz olmasın. Zayıflayın. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.