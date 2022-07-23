Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Görümce baskısı

Evleneli 5.5 ay oldu. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem sürekli baskı yapıyor. En sonunda bana "Sen kısır mısın" dedi. Benim çocuğum olmaz mı? Ne yapmalıyım?

Herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az 6.5 ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stres-evham-korku-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Bir sürü değişiklik olur. Sular çalkalanır. Durulması vakit alır. Acele etmeyin. Panik yapmayın.