Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Göğsüm yanıyor





GÖNLÜNÜ FERAH TUT!

55 yaşında kadınım. 5 ay oldu menopozdayım. Sıkıntılar nedeniyle depresyon ilacına başladım. Ancak eşimle birlikte olurken canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?

Aslında menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarda aynı tip şikayetlere neden olabilir. Ve tabi ki moraliniz bozuksa her şey ters gidiyor hissini daha çabuk sahiplenirsiniz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün. Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler. Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, derin düşünme.