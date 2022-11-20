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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Fıtık ve aşk

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 20 Kasım 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Fıtık ve aşk

    57 yaşındayım. Kısa süre önce fıtık ameliyatı oldum. Ancak sertleşme sorunu yaşıyorum. Tekrar evlensem sıkıntı olur mu?
    Öncelikle hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmez. Ayrıca kalp damarlarını kontrol ettirmen gerekir. Damar darlığı var mı yok mu bakılmalı. İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir. Sonuçları değerlendirelim.



    İLAÇ KULLANMA
    27 yaşında bir kadınım. Gencim, ancak mutlu değilim! Çünkü göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaç çare olur mu? Ne yapmam gerekiyor?
    Öncelikle bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir durum mu olduğunu anlamak lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ilişkide ağrı, saç dökülmesi ve cinsel isteksizlik sonuçlarını doğurur. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi. O yüzden kontrol şart.



    UNUTKANLIK VAR
    Babamda unutkanlık başladı. "Alzheimer olabilir" dediler. Tahlil istemediler. Nasıl tahlil yaptıralım?
    Alzheimer hastalığı tanısını koyduğumuz bir test yok. Yani herhangi bir laboratuvar testi mevcut değil. Kesin AH tanısı ölümden sonra kişinin beyin dokusunun bir kesidinin mikroskop altında incelenmesiyle konuluyor. Ancak bazı testler unutkanlık yapan diğer hastalıkları tanımak ve ayırt etmek için yapılabilir. Vitamin B12, T4, TSH, Tam Kan Sayımı, ESR, HIV Antikoru, RPR, Sifilis, İlaç tarama testleri istenebilir.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Fıtık ve aşk
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