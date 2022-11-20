Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Fıtık ve aşk





İLAÇ KULLANMA

27 yaşında bir kadınım. Gencim, ancak mutlu değilim! Çünkü göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaç çare olur mu? Ne yapmam gerekiyor?

Öncelikle bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir durum mu olduğunu anlamak lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ilişkide ağrı, saç dökülmesi ve cinsel isteksizlik sonuçlarını doğurur. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi. O yüzden kontrol şart.