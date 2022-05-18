Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Fazlası zararlı mı?

Benim eşimle sorunum yok. Hanım da memnun. Ama eşimle haftada 2-3 kez yapıyoruz. Çok fazla ilişki yaşayınca ileride erkeklik kanseri, prostat kanseri falan olur mu?

Korku, kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.