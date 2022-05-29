Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Evham ve sıkıntı





REFLÜYÜ İHMAL ETME

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Şikayetlerim bir daha başlar mı?

Başlar. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dahil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Yani reflü, tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.