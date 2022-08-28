Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Erkekler dikkat

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 29 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Erkekler dikkat

    Hocam, derdim dağlardan büyük! Ben 7 yıldır evliyim. Eşimle birbirimizi çok severek evlendik. Ancak ilişkide erken tükenme sorunu yaşıyorum. Ne önerirsiniz?
    Cinsel ilişki öncesi hal, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Performansın azalacağı düşüncesiyle devam eden, 'performans anksiyetesi' dediğimiz evham, başarısızlığın en büyük sebebidir. Stresdepresyon ve kullandığın ilaçlar da cinselliğe etki eder. Eşinin olumsuz tavrı, ona karşı şevkat hissin, ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.

    HERKES PROSTAT
    Bizim sülalenin erkekleri prostattan ölüp gidiyor. Beni de korku sardı. Erken check-up olur mu? İşe yarar mı?
    Sıkı takip önemlidir. Çünkü prostat kanseri genellikle geç belirti verir. Tarama veya check-up önemlidir. Şikayetsiz muayenelerde hikaye dinlenir. PSA testi, TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ ve gerekirse makattan da muayene yapılır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’liye prim sınırı
    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Erkekler dikkat
        SON DAKİKA