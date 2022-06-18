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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Enerjim yetmiyor

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 18 Haziran 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Enerjim yetmiyor

    35 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitiyor. Güçleneyim diye ekmek de yiyorum ama olmuyor. Ne önerirsiniz?
    Sıkıntı ve kaygı gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani şişmanlarsın. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme.



    KIRMAK İSTEMİYORUM
    3 aylık evli bir erkeğim. Eşim benden fazla kıllı. Bir şey desem üzülecek. Ama bu durum ilişkiden soğutuyor. Nedir bunun sebebi? Ne yapmamız lazım?
    İnce düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var. Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan check-up satın al. Çeşitli hastalıklar, kadınlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.



    FITIK ENGELİ
    Eşime bel fıtığı tanısı koydular. 4 aydır ağrıyor. İlişkide sertleşemiyor. Doktor "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık ilişkiyi etkiler mi? Etkileyebilir. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır. Bel fıtığı tedavi edilmezse idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük olabilir. İhmal etmeyin.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Enerjim yetmiyor
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