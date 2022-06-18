Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Enerjim yetmiyor

35 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitiyor. Güçleneyim diye ekmek de yiyorum ama olmuyor. Ne önerirsiniz?

Sıkıntı ve kaygı gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani şişmanlarsın. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme.