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Zollingen sendromu testi ve tedavisi nasıl yapılır? Zollinger sendromu nedir? Nedenleri, belirtileri nelerdir?

Zollinger sendromunun nedenleri, henüz tam olarak belirlenememiş olsa da yapılan araştırmaların neticesinde, pankreasta veya on iki parmak bağırsağında meydana gelen tümörlerin yaklaşık olarak yüzde yirmi beş ile otuzluk bir kısmının multipl endokrin neoplazi olarak adlandırılan bir genetik bozukluğa bağlı olarak meydana geldiği belirlenmiştir. Bunun haricinde zollinger sendromuna neden olabilecek bazı durumlar;

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 15:13 Güncelleme 16 Şubat 2024, 15:13
Zollingen sendromu testi ve tedavisi nasıl yapılır? Zollinger sendromu nedir? Nedenleri, belirtileri nelerdir?

Zollinger sendromunun nedenleri, henüz tam olarak belirlenememiş olsa da yapılan araştırmaların neticesinde, pankreasta veya on iki parmak bağırsağında meydana gelen tümörlerin yaklaşık olarak yüzde yirmi beş ile otuzluk bir kısmının multipl endokrin neoplazi olarak adlandırılan bir genetik bozukluğa bağlı olarak meydana geldiği belirlenmiştir. Kötü huylu olan tümörlerin, vücudun farklı organlarına yayılma ve sıçrama oranı oldukça yüksektir. Kadın ve erkeklerde görülebilen bu rahatsızlık bir milyonda bir kişide rastlanmaktadır. Yapılan araştırılmalar sonucunda otuz ile elli yaş arasındaki erkeklerde bu hastalığa yakalanma oranın daha yüksek olduğu görülmüştür.

Zollinger Sendromu Nedenleri Nelerdir?

• Aile geçmişinde bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin var olması.

• Şeker hastalığına sahip olunması,

• Böbrek taşı oluşumlarının sıklıkla meydana gelmesi,

• Kemiklerde zayıflama ve kırılmaların olması,

• Kas zayıflıklarının oluşması,

• Hormonal bozuklukların görülmesi yer almaktadır.

Zollinger Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Zollinger sendromunun belirtilerinin başında karın ağrısı gelmektedir. Özellikle açken ya da öğün aralarında meydana gelen ağrı, göbek bölgesi ile karının mideye denk gelen üst kısmı arasında herhangi bir noktada olabilmektedir. Bu ağrı bazı durumlarda acı verici şekilde meydana gelebilmektedir. Dakikalarca sürebilen bu ağrı, bazen saatlerce sürerek hastanın günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Karın ağrısı dışında tespit edilen belirtiler arasında;
• İshal,
• Ağız yolu ile gaz çıkartmak,
• Mide bulantısı ve bu bulantıyı takip eden kusma,
• Şişkinlik hissinin meydana gelmesi,
• İştahsızlık ve bu iştahsızlık ile birlikte kilo kayıplarının başlaması yer almaktadır.

Zollinger Sendromu Testi Nasıl Yapılır?

Zollinger sendromunun testi için yukarıda yer alan belirtilerin meydana geldiği kişinin öncelikle fiziksel muayenesi gerçekleştirilmektedir. El yordamı ile yapılan vücut taraması sırasında ağrı ve şişkinlik olan bölgeler tespit edilir. Ağrılı bölgelere baskı yapılarak, ağrıda herhangi bir değişiklik olup olmadığının kontrolü sağlanır. Stetoskop aracılığı ile vücuttan gelen sesler dinlenir. Bunlara ek olarak sindirim kanalının kontrolünün sağlanması için hastaya endoskopi işlemi gerçekleştirilir. Endoskopi sırasında tümör oluşumlarının varlığının tespit edilmesi ile bu tümörlere biyopsi işlemi uygulanır ve alınan numuneler patolojiye gönderilerek, iyi huylumu yoksa kötü huylumu olduğu tespit edilir. Tüm bu tetkiklere ek olarak kan testleri ve mide asit ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ile elde edilen tüm sonuçlara göre zollingen sendromunun teşhisi koyulabilmektedir.

Zollingen Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Zollingen sendromunun tedavisi, için farklı yöntemler tercih edilebilmektedir. Belirlenen tedavi yöntemleri arasında genellikle; ilaç kullanımları, cerrahi operasyonlar, tümörlerin huylarına göre uygulanabilen kemoterapi yöntemleri ve tıbbi beslenmeler yer almaktadır. Uygulanan tedavilere genellikle, tümörlerin yapısına ve hastalığın ilerleme seviyesine göre karar verilmektedir. Uzman doktorlar tarafından uygulanan bu tedavi yöntemlerine başlamadan önce, yüksek seviyelerde olan mide asidinin gerilemesini sağlamak gelmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için hasta sahip olduğu değerlerin yer aldığı raporlar ile birlikte diyetisyen hekime yönlendirilir. Uygun beslenme programı ile birlikte öncelikle bu sorun çözümlendir. Mide asidinin azaltılasından sonra hastanın tetkik sonuçları ve rahatsızlığın seviyesi de göz önüne alınarak, tercih edilecek olan tedaviye hızlı bir şekilde başlanılmaktadır.

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