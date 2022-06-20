Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doğum sonrası aşk

55'İNDE İLİŞKİ...

Yaş 55 oldu, ama benim ilişki isteğim hala var. Eşim ise benden kaçıyor. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmalıyım?

DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulma mesleği. Önce eşinle konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. Bazen kadınlar idrar kesesi ve rahim sarkmaları nedeniyle cinsel ilişkiden sakınabilir. Bunları hallet.