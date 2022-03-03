Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Dar külotla ilgisi yok



Yok öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Ancak yapılan birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok.