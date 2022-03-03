Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Dar külotla ilgisi yok

■ 6 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Hastanede çalışan arkadaşım "Dar külot kısır etmiş seni" dedi. Şimdi geniş giyiyorum. Bununla ilgisi var mı?
Yok öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Ancak yapılan birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok.
KARANFİL TOHUMU EKLE
■ Beyim yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşı 56. Gece çalışıyor diye gece gücü azalmış olabilir mi?
Stres, yorgunluk, gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. Düzenli yemek yemesi önemli. Uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Stres, sıkıntı yaparsa da istek gelmez. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal, şekerli gıda vermeyin parmağını bile kaldıramaz hale gelir.