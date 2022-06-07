Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çocuk istiyoruz





AĞRI SORUNU

Evleneli 5 ay oldu. Her adet dönemlerimde acayip sinirli oluyorum. Eşimle ilişkide gergin oluyorum. Acı çekiyorum. Ne yapmam gerek?

Evlilik başlangıçları gerilimli olabilir. Ama korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin.

Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş. Hızla ilgiliyse yavaşlasın, hazır olmadan zorlama varsa, birleşme öncesi daha uzun zaman geçirin. Hapı bırak. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanların cinsel istekte azalma, uyarılamama veya yetersiz uyarılma, kayganlığın yetersiz olması, vajinal anestezi, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir.

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