Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinselliği etkilemez





SUÇLU GLÜTEN

İshalim 3 aydır devam ediyor. Doktora gittim 'Çölyak hastalığı olabilir' dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?

Bu hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi ve emilimi bozulur. Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glütene karşı hassasiyet gösterir. Bu kişiler glüten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. Kilo kaybı yaşanır. Esas tedavi diyet uygulamasıdır. Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün. Manyetik yatak tedavisi ve ozon tedavilerinden de faydalanabilirsin.