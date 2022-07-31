Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinselliği etkilemez

Nafiz Hocam, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Ben de aşk hayatımızı olumsuz etkiler diye çekiniyorum. Bu hapların etkisi nasıl acaba?
Kadın bedeninde, yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir. Bunlar kadının bedeni içinde birleşir. Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları, hormon haplarıdır. Bu haplarla yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıklar takip edilmelidir. Ancak bu haplar, aşka zarar vermez...
KANSER KORKUSU
45 yaşında erkeğim. Bir yıldır midemde şişlik vardı, ilaç kullanıyorum. Bir türlü geçmedi. Endoskopi ve kolonoskopi oldum. Doktorlar "Ülseratif kolit" dedi. Ömür boyu ilaç kullanacağım söylendi. Kanser olur muyum?
Ülseratif kolit, mikroplumikropsuz iltihaplı bağırsak hastalığı diye özetleyeceğim bir hastalıktır. Stres ve sıkıntı bu hastalığı azdırır. Gıdalar, uyku düzensizliği, çeşitli ilaçlar olumsuz etkileyebilir. Düzenli takip edileceğin bir İç Hastalıkları veya Gastroenteroloji Uzmanı'nın takibine gir. Özel ilaçları var. Ama sadece ilaç yetmez. Sana özel olarak tespit edilmiş diğer sebepleri, alışkanlıkları, diyeti uygulamalısın. Bu hastalık uzun süre tedavi edilmezse kansere dönüşebilir.
SUÇLU GLÜTEN
İshalim 3 aydır devam ediyor. Doktora gittim 'Çölyak hastalığı olabilir' dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?
Bu hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi ve emilimi bozulur. Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glütene karşı hassasiyet gösterir. Bu kişiler glüten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. Kilo kaybı yaşanır. Esas tedavi diyet uygulamasıdır. Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün. Manyetik yatak tedavisi ve ozon tedavilerinden de faydalanabilirsin.