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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: B12 eksikliği olabilir

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu hangi sağlık sorunlarında oruç tutulmaması gerketiğine dair 5 Nisan 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, oruca engel sağlık sorunları ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    B12 eksikliği olabilir

    Kızım 5 ay önce ülserden ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başladı. Şimdi de karıncalanma ve titreme oluyor. Doktora tekrar götürsek bakar mı?
    AMELİYAT sonrası İç Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Mide ameliyatlarından sonra bazı hastalalarda B12 vitamin eksikliği görülebilir. B12 vitamini eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 iğnesini kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir.



    KİREÇLENMEME BİR ÇARE
    69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir? KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.



    BİR FİNCAN YETERLİ
    Benim durumum karışık. 61 yaşındayım. Prostatım büyümüş, tansiyonum yüksek. Çarpıntım da var. Ancak hanımım memnun. Kahve prostata iyi gelir diyorlar ama ben içmeye korkuyorum. Ne önerirsiniz? EN fazla bir fincan iç. Mümkünse kafeinsiz iç. Yoksa bir fincan Türk kahvesi iç. Kararım bu. Şöyle ki kahve prostat sağlığını korumada faydalı. Kafein içeriği nedeni ile hipertansiyon ve Ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. Bu hiç içmesin demek değil. İçtiğinizde siz nasıl etkileniyorsunuz? Tespit edin. Olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: B12 eksikliği olabilir
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