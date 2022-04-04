Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: B12 eksikliği olabilir





BİR FİNCAN YETERLİ

Benim durumum karışık. 61 yaşındayım. Prostatım büyümüş, tansiyonum yüksek. Çarpıntım da var. Ancak hanımım memnun. Kahve prostata iyi gelir diyorlar ama ben içmeye korkuyorum. Ne önerirsiniz? EN fazla bir fincan iç. Mümkünse kafeinsiz iç. Yoksa bir fincan Türk kahvesi iç. Kararım bu. Şöyle ki kahve prostat sağlığını korumada faydalı. Kafein içeriği nedeni ile hipertansiyon ve Ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. Bu hiç içmesin demek değil. İçtiğinizde siz nasıl etkileniyorsunuz? Tespit edin. Olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme.

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