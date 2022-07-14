Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta kilo sorunu



Bu anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (Sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası) batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (Rahim, tüp ve yumurtalıklarda) miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. Dahiliye ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin.