Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Akşamı zor ediyorum

Yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyor. Normal mi? Değilse ne yapabilirim?

Anlattıkların hastalık değil. Evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok. Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin mutlu mu? Bunlar önemli... Ancak önemli olan eşlerin ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.