Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Akşamı zor ediyorum





DOĞAL BİR DURUM...

28 yaşındayım. Eşim çok sıkılgan. 1 çocuğumuz var. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama utancımdan diyemiyorum. Yanlış mı yapıyorum?

Önemli olan sizsiniz. Siz derken eşinle sen... Cinsel ilişki, ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli. Toplumumuzda kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir. Mesela sıra bende diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.