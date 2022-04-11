Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ağrı kabusum oldu





AKLIN YOLU ELMA

38 yaşındayım. Şimdiden unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Evli misin, bekar mı yazmamışsın. Duruma göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebepleri. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemli. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, m uz, kivi, mango da bol antioksidan içeriyor. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.