Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Adaçayı etkisi

Nafiz Hocam, cinsel isteğim artmıyor. Eşime karşı mahcup olmaya başladım. "Adaçayı iç iyi gelir" dediler. Gerçekten iyi gelir mi? Ne önerirsiniz?
Cinsel istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı ve adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın; çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.
SUÇLU MANTAR
4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım ama geçmiyor. Başka hastalık olabilir mi?
Olabilir. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikol ata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolon-rektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir. Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.
KONTROL ŞART
5 hafta önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. O zaman hastanede yatarken guatrım çalışmıyormuş. Kontrol ettirdim normal çıktı. Ne yapmam lazım?
Guatr dediğin hastalık ismi. Tiroit testleri başka hastalıklardan da etkilenebilir. Anladığım kadarıyla senin tiroit testlerin hastanede yatarken düşük gelmiş. Şimdi testler normal. Açlıkta, beslenme bozukluğunda, böbrek yetmezliğinde, şeker komasında ve bazı uzun süreli hastalıklarda bu şekilde farklılıklar olabilir. 3 ay sonra tekrar kontrol yaptır. Kaygı yok.