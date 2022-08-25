Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Adaçayı etkisi

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Eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Sonra, 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

Erken boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklarda erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, Psikiyatrist ve Ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani 'Git' demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı veya korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları besler ve büyütür. Çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Kuşkudan iyidir.