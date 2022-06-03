Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Acelecilik seni bitirir

22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Kaba olması beni üzüyor. Gebe kalmadığım için kızmaya başladı. Çocuğum olur mu?

Kafan da duyguların da karışık... Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı.