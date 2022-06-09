



GELİNİM KISIR HERHALDE...

Hocam 19 yaşında oğlum var. 3 ay önce evlendirdik. Gelinim de oğlum da çok sağlıklı ama çocukları olmadı. Acaba kısırlar mı? Ne yapmamızı önerirsiniz?

Bence daha sabredecek vakit var. 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebelik söz olmazsa 'İnfertilite' dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler, uyuşturucu maddelerin kullanımı, hormonal düzensizlikler, kimyasal maddelerin dumanı, boya ve kimyasal maddelerin kanserojen etkileri nedenler arasındadır. Çocuğu olmayan bir erkek Üroloji Uzmanı'na başvurmalıdır. Önce muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir. Kesin tedavi olmasa bile yardımcı üreme teknikleri yapılabilir..

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