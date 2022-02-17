Doktor Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aramıza siğil girdi





MAMOGRAFİ OLMAZ

36 yaşında bir bayanım. Meme taramam için mamografi yaptırmam uygun mu?

Öncelikle kendi kendine meme muayenesi yapmayı ihmal etmeyin. Eğer şüpheli bir durum yoksa 40 yaş altı ve ortalama risk taşıyan kadınlar için genellikle mamografi önerilmemektedir. Ama şüpheli veya farklı bir durum varsa öncelikle doktor muayenesini öneririm.