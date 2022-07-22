Doğal ilaç kavun! İçerdiği potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat pek çok fayda sağlıyor

Yazın en sevilen meyvelerinden kavun bolca potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat içeriyor. Hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklardan korur.
Kalp ve damar sağlığını destekler.
Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur.
Kanserle savaşır.
Göz sağlığına iyi gelir. Kataraktı önler.
Sakinleştirici etkisiyle strese karşı iyi gelir.
Şeker hastalığı şikayetlerini azaltır.
Cilt sağlığına da iyi gelir. Saç dökülmesini önler. Egzamayı iyileştirir.
KALPLERE DONDURMA GÜCÜ!
Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma ağızları tatlandırıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağışıklığı destekler:İçeriğindeki A vitaminiyle vücut direncini artırır.
Dişleri güçlendirir: Fosfor içeren dondurma, diş ve kemikleri korur.
Kalbi korur: Potasyumdan zengin olan dondurma, kalbi korur.
Enerji kaynağı: B2 vitamini sayesinde enerji verir. Cildi yeniler.
Tok tutar: Diğer tatlılara göre daha az şeker içeren diyabet, uzun süre tok tutar. Kan şekerini dengeler.
KATARAKTA KARŞI ROKA
K vitamini deposu roka, kalp ve damar sağlığını korur. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kataraktla savaşır.
DİŞLERE HÜNNAP
Antioksidan deposu meyve hünnap, bağışıklığı güçlendirir. Kemik ve kas ağrılarını dindirir. Kalp sağlığını korur. Dişleri güçlendirir.
ASTIMA ELMA
Lif deposu elma, sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur. Cildin yaşlanmasını önler. Kemik erimesine savaş açar. Astım riskini yüzde 50 oranında azaltır.