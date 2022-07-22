Doğal ilaç kavun! İçerdiği potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat pek çok fayda sağlıyor





KALPLERE DONDURMA GÜCÜ!

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma ağızları tatlandırıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Bağışıklığı destekler:İçeriğindeki A vitaminiyle vücut direncini artırır.

Dişleri güçlendirir: Fosfor içeren dondurma, diş ve kemikleri korur.

Kalbi korur: Potasyumdan zengin olan dondurma, kalbi korur.

Enerji kaynağı: B2 vitamini sayesinde enerji verir. Cildi yeniler.

Tok tutar: Diğer tatlılara göre daha az şeker içeren diyabet, uzun süre tok tutar. Kan şekerini dengeler.



KATARAKTA KARŞI ROKA

K vitamini deposu roka, kalp ve damar sağlığını korur. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kataraktla savaşır.



DİŞLERE HÜNNAP

Antioksidan deposu meyve hünnap, bağışıklığı güçlendirir. Kemik ve kas ağrılarını dindirir. Kalp sağlığını korur. Dişleri güçlendirir.



ASTIMA ELMA

Lif deposu elma, sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur. Cildin yaşlanmasını önler. Kemik erimesine savaş açar. Astım riskini yüzde 50 oranında azaltır.

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