Diyabet yönetiminde kritik 10 beslenme hatası açıklandı!

DİYABETİN yönetiminde beslenme, kritik bir rol oynuyor. Basit görünen yanlış alışkanlıklar bile kan şekeri dengesini bozuyor. Komplikasyon riski artırabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Harika Özkaya Yurttadur, diyabet hastalarının en sık yaptığı 10 beslenme hatası ve doğru yaklaşımlar hakkında bilgi veriyor:

KAHVALTIYI ATLAMAK:Gece boyunca uzun süren açlık süresi kan şekerinin düşmesine neden olur. Sabah vücut enerji ihtiyacını karşılamak için glikojen depolarından kana şeker salınımını artırır ve bu da ani yükselmelere yol açabilir.

ŞEKERSIZ ÜRÜNLERE GÜVENMEK: Birçok şekersiz gıda, kan şekerini etkilemeyen tatlandırıcılar içerse de, yüksek oranda karbonhidrat, yağ veya kalori barındırabilir. Bu ürünler, özellikle aşırı tüketildiklerinde kan şekeri dengesini olumsuz yönde etkileyebilir.

LIF TÜKETIMINI IHMAL ETMEK:Lifli gıdalar, özellikle çözünür lifler, sindirimi yavaşlatarak glikozun kana daha dengeli bir şekilde geçmesini sağlar ve ani kan şekeri yükselmelerini önler.



PORSIYON KONTROLÜNÜ SAĞLAYAMAMAK:Aşırı yemek, özellikle karbonhidrat ve yağ açısından yoğun öğünler, kan şekerinde ani yükselmelere yol açabilir ve kilo artışına neden olabilir. Bu durum hem diyabet yönetimini hem de genel sağlığı olumsuz etkileyebilir.

SIVILARDAN ALINAN GIZLI KALORILER: Çay, kahve, meyve suyu, gazlı içecekler ve hazır içeceklerdeki eklenen şeker ve krema, günlük kalori alımını hızla artırıyor. Çoğu kişi sıvının etkisi olmaz diye düşünse de bu küçük eklemeler kan şekerinde ani yükselmelere ve uzun vadede kilo artışına yol açabiliyor.



KARBONHIDRAT KAYNAKLARINI BILMEMEK: Yoğurt, süt, bazı sebzeler, meyveler ve hatta paketli atıştırmalıklar da kan şekerini yükselten karbonhidrat içeriyor. Bunlar genellikle göz ardı edilir.

AŞIRI YEME-YANLIŞ ARA ÖĞÜN TERCIHI: Gün içinde öğün atlamak, diyabet hastalarının sık yaptığı hatalardan biri. Uzun süre aç kalmak, kan şekerinin düşmesine yol açıyor. Bir sonraki öğünde aşırı yemek yeme isteğini tetikliyor.



YAĞ KAYNAKLARININ KALITESINE DIKKAT ETMEMEK: Doymuş ve trans yağlar açısından zengin besinler, hem kan damarlarını olumsuz etkileyerek kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor hem de kilo kontrolünü zorlaştırıyor. Oysa zeytinyağı, avokado, fındık ve balık gibi sağlıklı yağ kaynakları, kan şekeri dengesinin korunmasına ve kalp sağlığının desteklenmesine yardımcı oluyor.



PROFESYONEL DESTEK ALMAMAK: Uzman bir diyetisyenden alınacak kişiye özel öneriler, hem kan şekeri kontrolünü hem de sağlıklı kilo yönetimini destekler. Profesyonel rehberlik olmadan yapılan denemeler, sık yapılan beslenme hatalarının kalıcı hale gelmesine neden olabilir.



YETERSIZ SU TÜKETIMI: Yeterli su almak, kanda biriken fazla glikozun idrar yoluyla atılmasını kolaylaştırır ve böylece hiperglisemi riskini azaltır. Bu nedenle diyabetlilerin, kan şekerini dengelemeye destek olmak için günlük en az 2,5 litre su içmeye özen göstermesi gerekir.