Diyabet hayatı tehdit ediyor! Kan damarlarını tıkayıp kalp krizi riskini arttırıyor

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, yaşam kalitesini düşürüyor. Böbrek, beyin ve kalp gibi vücudun hayati organlarına zarar veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülay Özkeçeci, her 3 diyabet hastasından 2'sinin kalp hastalıklarından hayatını kaybettiğini söylüyor. "Diyabet, atar damarlara hasar verir, zamanla damarlarda daralma ve tıkanıklığa sebep olur. Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması kalp krizine sebep olur. Beyin damarlarının tıkanması ise felç veya inmeye yol açar" uyarısında bulunuyor. Diyabetlilerin kalp hastalıklarından korunmak için alması gereken tedbirleri sıralıyor: Kan şekerini kontrol altına almak gerekir. Açlık, tokluk ve 3 aylık kan şekeri değerlerinin takip edilerek, doktorlarının önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır.
EGZERSİZ YAPILMALI
Tek başına ilaç tedavisi, kan şekeri kontrolünü sağlamaz. Bu sebeple ilaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenmek gerekir. Sebze ağırlıklı beslenilmeli, hayvansal yağ, sakatat, paketli ve işlenmiş hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Fiziksel aktivite ihmal edilmemelidir.
GÜÇLÜ BAĞIRSAĞIN&NBSP;ALTIN ANAHTARI
Yanlış beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını etkiliyor. Huzursuz Bağırsak Sendromu, yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bu hastalığa karşı alınması gereken 6 tedbiri sıralıyor:
Büyük öğünler yerine küçük, sık öğünler yiyin.
Lifli besinler tüketin. Meyve ve sebze yiyin.
Gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durun.
Bağırsaklarınızda gaz şikayetlerini artıran besinleri not edin. Bu besinleri hayatınızdan çıkartın.
Düzenli yemek alışkanlıkları oluşturun. Yemeklerinizi her gün aynı saatte yiyin.
Bol su için
REFLÜYÜ BİTİREN REÇETE
Sağlıklı hayatın yolu, doğru besinlerin doğru miktarda tüketilmesinden geçiyor. Diyetisyen Dilek Sivri, magnezyumun reflüden kabızlığa kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini açıklıyor. Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, marul, pırasa), yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, kaju vb.), kuru baklagiller (soya fasulyesi, bezelye, nohut, fasulye vb.) muz, avokado, gibi meyveler, tam tahıllar (buğday, yulaf, çavdar), bitter çikolata ve uskumrunun magnezyum kaynağı olduğunu belirtiyor.