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    Diyabet halsizlik ve bacaklarda karıncalanmayla belirti veriyor

    Diyabet, sağlığı tehdit ediyor! Halsizlik ve bacaklarda karıncalanmayla belirti veriyor. Uzmanlar, “Doğru beslenerek hastalıktan korunmak mümkün” diyor.

    Geçmeyen halsizlikte diyabet gizli

    Halsizlik, yorgunluk, istemsiz kilo kaybı, ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve yaraların geç iyileşmesi... Tüm bunlar, toplumda en sık görülen kronik hastalıklardan diyabetin belirtileri arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Kundakçı Gelir, Tip-2 diyabetin önlenebileceğini ve erken dönemde alınacak tedbirlerle bu hastalığın tamamen geçebileceğini söylüyor.



    İKİ TÜRÜ BULUNUR
    Diyabet, TİP-1 ve TİP-2 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha genç yaşlarda görülen pankreastaki insülin salınımının yetersizliğinde oluşan Tip-1 Diyabet, daha çok çocuklarda görülüyor. Yetişkinlerde ve daha çok gördüğümüz Tip-2 Diyabet ise insan vücut hücrelerinde insüline direnç gelişmesi sonucunda, kan şekerinin yükselmesi olarak tanımlanıyor. Tip-2 diyabet beslenme ve yaşam tarzıyla ilişkilendiriliyor. Beslenme düzene konup, su tüketimi arttırıldığında ve hareket arttırıldığında hastalığın önüne geçiliyor.



    ÖNLEMEK MÜMKÜN
    Şeker hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğunu ve doğru yöntemlerle geçebileceğini dile getiren Dr. Gelir, beslenmenin etkisine değiniyor. "Daha çok protein, lif ve sebze ağırlıklı beslenme, karbonhidrat kısıtlaması ve hareketli bir yaşam şekli ile şeker hastalığı riskini azaltmak mümkündür" diyor.



        TEDAVİSİ...
        Şeker hastalığının tanısı, hastaya aynı gün 2 kez ölçüm yapılarak konuyor. Hastanın şekeri, ilaç kullanımına başlanması gereken düzeyde ise önce doğru beslenme öneriliyor. 3 ayda bir yapılan kontrollerle şekerin seviyesi takip ediliyor. Şeker yüksekliğinin yıkıcı etkileri başladıysa ilaç veya insülin iğnesine başlamak gerekiyor.

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        Haberler Sağlık Diyabet halsizlik ve bacaklarda karıncalanmayla belirti veriyor
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