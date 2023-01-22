Diyabet halsizlik ve bacaklarda karıncalanmayla belirti veriyor





İKİ TÜRÜ BULUNUR

Diyabet, TİP-1 ve TİP-2 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha genç yaşlarda görülen pankreastaki insülin salınımının yetersizliğinde oluşan Tip-1 Diyabet, daha çok çocuklarda görülüyor. Yetişkinlerde ve daha çok gördüğümüz Tip-2 Diyabet ise insan vücut hücrelerinde insüline direnç gelişmesi sonucunda, kan şekerinin yükselmesi olarak tanımlanıyor. Tip-2 diyabet beslenme ve yaşam tarzıyla ilişkilendiriliyor. Beslenme düzene konup, su tüketimi arttırıldığında ve hareket arttırıldığında hastalığın önüne geçiliyor.