Dikkat şeker hastalığı olarak bilinen diyabet kör eder!

Şeker hastalığı yani diyabet, toplumda en sık görülen kronik rahatsızlıkların başında geliyor. Kalp ve damar sağlığını bozan bu hastalık, gözleri de tehdit ediyor. Şeker hastalığına bağlı körlüğün en sık görülen duruma diyabetik retinopati deniyor. Bu durumda retina tabakasında kanamalar, damar tıkanıklıkları ve görme kaybı olabiliyor. Prof. Dr. Gülten Manav Ay, korunmada en büyük faktörün kan şekeri kontrolü olduğunu söylüyor.
6 AYDA BİR KONTROL ŞART
Diyabet retinopatisi tanısı konmuş hastalar 3-6 ay aralarla takibe alınıyor. Retina tabakasında beslenmesi bozulmuş alanlar varsa yeni damar oluşmuşsa ya da sızıntı yapan damarlar varsa lazer tedavisi gerekebiliyor. Tedavi edilmemiş olgularda göz içini dolduran kanamalar görülüyor. Vitreoretinal cerrahi ile kanamalar temizleniyor.
SAÇLARINIZ IŞILDASIN
Kadın erkek herkes, sağlıklı saçların hayalini kuruyor. Günümüzde sık görülen saç dökülmesinden korunmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Uzmanlar avokado, havuç, yulaf ve somon gibi besinlerin yanı sıra C Vitamini ve Omega- 3 açısından zengin besinlerin de saçları güçlendirdiğini söylüyor. Bunların yanı sıra Hindistan cevizi yağının kuru saçları beslediğine ve kırıkları önlediğine değiniyor.