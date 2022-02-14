Dikkat şeker hastalığı olarak bilinen diyabet kör eder!

Şeker hastalığı yani diyabet, toplumda en sık görülen kronik rahatsızlıkların başında geliyor. Kalp ve damar sağlığını bozan bu hastalık, gözleri de tehdit ediyor. Şeker hastalığına bağlı körlüğün en sık görülen duruma diyabetik retinopati deniyor. Bu durumda retina tabakasında kanamalar, damar tıkanıklıkları ve görme kaybı olabiliyor. Prof. Dr. Gülten Manav Ay, korunmada en büyük faktörün kan şekeri kontrolü olduğunu söylüyor.