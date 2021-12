Dikkat! Kanser olabilirsiniz

SGK tarafından hazırlanan ve iki bölümden oluşan kitapçık, vatandaşları özellikle gereksiz tetkik ve tedaviler konusunda uyarıyor.Doktorların gereksiz tetkik yaptırma, ilaç yazdırma ve tedavi için zorlanmaması istenilen kitapta, ''sadece doktorların gerekli gördüğü tetkik ve tedavileri yaptırın'' uyarısı yer alıyor.Gereksiz yere çekilen her akciğer filmi, tomografi, mamografi gibi tüm radyolojik incelemelerin, hastanın fazladan radyasyon almasına yol açacağı vurgulanırken, bunun da kanser riskini artıracağı belirtiliyor.Hasta veya hasta yakınlarının bazı radyolojik incelemelerin yapılması konusunda bazen çok istekli oldukları belirtilen kitapta, böyle bir hata yapmaktan kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.Sadece bir tomografi taraması sonucu 14-21 miligray radyasyon alındığına dikkati çeken kitap, bu dozun Japonya'ya atılan atom bombalarının 2,5 kilometre uzağında yaşayan insanların aldığı doz olduğunu hatırlatıyor.Kitapta, ''Başınız her ağrıdığında tomografi çekilmesini isterseniz bir gün gerçekten kanser yüzünden başınız ağrır'' deniliyor.Akılcı ilaç kullanımının önemine de değinen kitapta, Türkiye'de her yıl 500 milyon dolarlık hatalı ilaç kullanıldığı belirtiliyor.Kitap, yanlış bilinen doğruları ortaya koyarken, ''Sağlıklı birey'' olmanın da kılavuzunu da açıklıyor.Uykunun önemine değinen kitapçık, yetişkinlik döneminde 7-8 saatlik uykunun yeterli olduğuna vurgu yapıyor. Kitaba göre, hayatın ilerleyen yıllarında gece uykuları 4 saate kadar inebiliyor. Vücut direnci için çok önemli olan melatoninin 23.00-03.00 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılandığı belirtilen kitapta, bu saatlerde ışıksız ortamda alınan uykunun, yaşamsal öneme sahip olduğu da vurgulanıyor.Alkol ve sigaradan uzak durmanın sağlıklı bir yaşam için zorunluluk olduğu belirtilen kitapta, sigara kullanımından kaynaklanan hastalıklara yılda 2,8 milyar lira harcandığı ifade ediliyor.Sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgilerin de yer aldığı kitapta, geleneksel ve doğal besinlerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.