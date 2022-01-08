Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dikkat! Kadınların vazgeçilmezi yüksek topuk ayakkabı diz ve kalçaya zarar veriyor

    Kadınların vazgeçilmezi yüksek topuklu ayakkabılar her ne kadar şık ve zarif görüntü sağlasa da, diz ve kalçaya zarar veriyor. Topuklu ayakkabı nedeniyle giyince vücut ağırlığı öne doğru yer değiştirir yürüyüş kinematiği bozulmasına yol açıyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Yüksek topuk dizleri vurur

    Kadınların vazgeçilmezi topuklu ayakkabı, sağlığı bozuyor. Her ne kadar zarif ve şık bir görüntü sağlasa da ayak, diz ve kalçaya zarar veriyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, "Öncelikle yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde ayak bileği burkulmalarına bağlı yumuşak doku yaralanmaları daha sık görülür. Topuklu ayakkabı giyince vücut ağırlığı öne doğru yer değiştirir yürüyüş kinematiği bozulur. Ayağın ön kısmına ve parmaklara normalden fazla yük biner. Ayrıca ayak ve ayak bileğinin doğal pozisyonda olmaması nedeniyle diz, kalça ve omurga etkilenir" diyor.



    KEMİKLERE BAL GÜCÜ
    Ağızları tatlandıran bal, kansızlığı bitirir. Kabızlığı önler. Eklem ve kemik sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Öksürüğü bitirir.



    AĞRI KESİCİ ISIRGAN OTU
    Bağırsakları koruyan ısırgan otu, böbrek taşını engeller. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Kemikleri korur. Kas ağrılarını dindirir.



        DİŞLERE CEVİZ
        Omega-3 deposu ceviz, kalp sağlığını destekler. Beyni güçlendirir. Kansere karşı korur. Zayıflamaya yardımcıdır. Dişleri güçlendirir.



        HAŞİMOTO AİLEDEN MİRAS
        Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Erem, Haşimoto hastalığının en çok kadınları tehdit ettiğini söylüyor. Özellikle ailesinde, tiroit hastalığı olanlar daha fazla risk taşıyor. "Haşimoto, halsizlik ve unutkanlığa neden olur. Hastalar hayat boyu tedavi görür. İlaçlarını sabah aç karına almaları gerekir" diyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Herkese vergisiz maaş
        Haberler Sağlık Dikkat! Kadınların vazgeçilmezi yüksek topuk ayakkabı diz ve kalçaya zarar veriyor
            SON DAKİKA