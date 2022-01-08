Dikkat! Kadınların vazgeçilmezi yüksek topuk ayakkabı diz ve kalçaya zarar veriyor

Kadınların vazgeçilmezi topuklu ayakkabı, sağlığı bozuyor. Her ne kadar zarif ve şık bir görüntü sağlasa da ayak, diz ve kalçaya zarar veriyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Tufan Pehlivan, "Öncelikle yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde ayak bileği burkulmalarına bağlı yumuşak doku yaralanmaları daha sık görülür. Topuklu ayakkabı giyince vücut ağırlığı öne doğru yer değiştirir yürüyüş kinematiği bozulur. Ayağın ön kısmına ve parmaklara normalden fazla yük biner. Ayrıca ayak ve ayak bileğinin doğal pozisyonda olmaması nedeniyle diz, kalça ve omurga etkilenir" diyor.