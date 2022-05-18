Dikkat çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri obezite kısırlığa davetiye çıkarıyor





Besinleri ağzınızda yavaş yavaş ve iyi çiğneyin.

Hazır meyve suları, gazlı içecekler, şekerli içeceklerden uzak durun.

Günlük 2.5-3 litre su tüketin.

Aşırı tuz tüketiminden kaçının.

Sıkıntılı, stresli ve öfkeli durumlarda yemek yemeyin.

Öğün atlamayın ve ara öğünleri ihmal etmeyin.

Yiyecekleri hazırlarken kızartmak yerine, ızgara veya haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri kullanın.

Egzersiz yapın. Fiziksel aktif olmaya özen gösterin.

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, çavdar gibi ekmekler tüketilin

Tereyağı, margarin, içyağı gibi katı yağlar yerine, zeytinyağı gibi sıvıyağlar kullanın.

Prebiyotik besinler alın. Bu besinleri yeterli tüketemiyorsanız, probiyotik destekler kullanın.

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