Dikkat boyun tutulması 3 günden uzun sürüyorsa büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor

Boyun tutulmasın, ihmale gelmiyor. Dr. Berrin Akpınar, "Boyun tutulması her yaş grubunda görülebilir. Genellikle belirgin bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkar. Mevsim geçişlerinde ve yaz günlerinde cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir" diyor. Tutulmalardan korunma yöntemlerini sıralıyor: Ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Bilgisayar başında uzun süre kalmayın. Otururken sırtınızı düz tutun.



SİVİLCELERE SARIMSAK

Doğal antibiyotik sarımsak kalbi güçlendirir. İdrar ve gaz söktürücüdür. Enerji verir ve dinç kalmayı sağlar. Kolesterolü dengeler. Cildi sivilce ve egzamadan korur.



DİYABETİN İLACI NOHUT

Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır. Kanserle savaşır. Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele eder. Saç dökülmesini önler.



ALZHEİMER'A HURMA YETER

Alzheimer'la mücadele eden hurma, antioksidan içeriği ile vücudu toksinlerden temizler. Diyabet hastalarının kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Uzun süre tok tutarak zayıflatır. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.