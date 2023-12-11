Dengeli beslenme, menopoz şikayetlerini azaltıyor! Uzmanlar, "Günde 1 bardak kefir içmek şart" diyor

AKLIN YOLU EGZERSİZ
Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemekten geçiyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, sporun beyne biyolojik ve psikolojik olarak yaptığı etkilerle ruh sağlığını koruduğunu söylüyor. "Fiziksel aktivitenin 6 ay düzenli olarak yapılması uykusuzluk sorununu azaltıyor. Anksiyete ve depresyon belirtilerini önemli düzeyde hafifletiyor. Spor, pek çok psikiyatrik bozukluğun etiyolojisinde rol alan monoaminlerin salınım ve reseptörlerinin ekspresyonunu etkiler" diyor.
YUMURTAYLA GÖBEKTEN KURTULUN
Diyetisyen Ezgi Mısırlı, tükettiğiniz besinlerin yanlış seçiminden veya yanlış kombinlenmesinden dolayı açlık sorununun yaşandığını söylüyor. Kilo vermeyi kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
YUMURTA: Sabah kahvaltıda bir adet yumurta yemek, açlık krizini engeller.
TARÇIN: İştahı azaltır ve kan şekerini dengeler.
ZEYTİNYAĞI: Tokluk süresini uzatır.
SİMİDİN GERÇEK YÜZÜ
Çıtır çıtır sokak simidi, lezzetiyle damak çatlatıyor. Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan simit hakkında önemli bilgiler veriyor. Bir tam simidin 4 dilim ekmek yerine geçtiğini söylüyor. "Simit, rafine buğday unu, tuz, su ve maya kombinasyonundan yapılır, üzerine pekmez ve susam karışımı sürülerek pişirilir. Karbonhidrattan zengin bir besindir. Susam, simidin kalorisini iki katına çıkardığından kilo kontrolü için ekmek yerine yenilecek miktar olarak kontrollü tüketilmelidir" diyor.
KOLESTEROLE MANTAR
Vitamin ve mineral deposu mantar, kolesterolü düşürür. Beyni güçlendirir. Hafızayı korur. Diyabetle savaşır. Şekeri dengeler
SAĞLIĞA KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.
TAHİNLE SAÇLAR GÜÇLÜ
Tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Damar tıkanıklığını öner. Kalp krizi riskini azaltır. Böbrekleri korur.