Demir eksikliği bacak sendromunu tetikliyor! . Prof. Dr. Levent Öztürk uyarıyor





3'TE BİRİNDE DÜZELİYOR

Huzursuz bacak sendromu teşhis edilmiş hastaların üçte birinde demir depolarının istenilen seviyeden daha düşük olduğu görülüyor. Bu depolar doldurulduğunda, vücuttaki demir düzeyi yerine konduğunda hastalık semptomlarının genel olarak ortadan kalktığı biliniyor. Bu sendrom dopominerjik sistem hastalığıdır. Demir de beyinde dopominerjik yollarda kofaktör olarak kullanılan bir element. Öyle olduğu için fizyopatolojik olarak demir eksikliği bu sendromla doğrudan ilişkilidir. İlk yaptığımız tetkik, hastanın demir değerlerine bakmak oluyor. Basit bir tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Ama demirde bir sorun yoksa ilaçların kullanılması gerekebiliyor.