Demir eksikliği bacak sendromunu tetikliyor! . Prof. Dr. Levent Öztürk uyarıyor

Huzursuz bacak sendromu, kişinin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere kontrol edilemeyen bir dürtü veya ihtiyaç duyması ile ortaya çıkıyor. Hastalığın akşam üzeri ve gece saatlerinde etkisini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Levent Öztürk, hastaların bacaklarındaki sıkıntıyı iğne batması ve ayak tabanlarında yanma gibi şikayetlerle tarif ettiğini dile getiriyor. Uykusuzluğun nedenlerinin birinin huzursuz bacak sendromu olduğuna dikkat çekerek kandaki demir düzeyinin düşük olması ve demir depolarının boşalmasının bu hastalığa zemin hazırladığını ifade ediyor. Şunları söylüyor:
3'TE BİRİNDE DÜZELİYOR
Huzursuz bacak sendromu teşhis edilmiş hastaların üçte birinde demir depolarının istenilen seviyeden daha düşük olduğu görülüyor. Bu depolar doldurulduğunda, vücuttaki demir düzeyi yerine konduğunda hastalık semptomlarının genel olarak ortadan kalktığı biliniyor. Bu sendrom dopominerjik sistem hastalığıdır. Demir de beyinde dopominerjik yollarda kofaktör olarak kullanılan bir element. Öyle olduğu için fizyopatolojik olarak demir eksikliği bu sendromla doğrudan ilişkilidir. İlk yaptığımız tetkik, hastanın demir değerlerine bakmak oluyor. Basit bir tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Ama demirde bir sorun yoksa ilaçların kullanılması gerekebiliyor.
MAYDANOZ VE ISPANAK TÜKETİN
Kadınlarda demir kaybı daha çok görülüyor. Demirden zengin besinlerin tüketilmesi hastalığı önlemeye katkı sağlıyor. Maydanoz ve ıspanak gibi yeşil bitkiler tüketilmeli.