Demans’ı 12'den vurun (Sağlık haberleri)

İlerleyen yaş, nörolojik hastalıklara zemin hazırlıyor. Dünyada görülme sıklığı hızla artan demans ve Alzheimer, hafıza sorunlarını beraberinde getiriyor. Henüz kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıklarda erken dönemde tedbir almak gerekiyor. İngiliz bilim insanlarının araştırması ise umut vadediyor. Uzmanlar, bunama şansını yüzde 40 azaltacak 12 öneriyi sıralıyor:
GECELERİ en az 7 saat uyuyun.
BEYNİ düzenli olarak zorlayacak aktivitelerde bulunun.
BEDEN sağlığınızı önemseyin.
SOSYAL hayatınızda aktif olun.
İŞİTME sorunlarınızın olup olmadığını kontrol edin.
DENGELİ beslenin.
EGZERSİZ yapın.
SİGARAYI bırakın.
ALKOLDEN bırakın
KOLESTEROL düzeyini sağlıklı seviyelerde tutun.
TANSİYONA dikkat edin.
DİYABETTEN korunun.
SAĞLIKLI GEBELİĞİN RENKLI REÇETESİ
Gebelikte doğru beslenme hem anne hem de bebek için önem taşıyor.
Dyt. Aslıhan Küçük Budak, besinlerin renklerinden gelen şifayı açıklıyor:
KIRMIZI: Elma, kiraz, kırmızı biber, domates, çilek, nar antioksidan açısından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir. Gebelik zehirlenmesi riskini azaltır. SARI VE TURUNCU: Mandalina, havuç, portakal, bebeğin göz gelişimini destekler.
YEŞİL: Ispanak, salatalık, maydanoz, kabak, kuşkonmaz kansızlık sorununu bitirir.
ADET DÜZENSİZLİĞİ HASTALIK HABERCİSİ
STRES, depresyon, yumurtalık kistleri, Polikistik Over Sendromu, rahim ve yumurtalık kanserleri ve tiroit hormon bozuklukları adet düzensizliğine yol açıyor. Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zehra Tavukçuoğlu, adet döngüsünün 21 ile 35 gün arasında olması gerektiğini söylüyor. "Bundan daha sık ya da seyrek, daha uzun, daha yoğun ve ara kanamaların olması durumunda adet düzensizliği düşünülebilir" diyor. Uzman kontrolünün aksatılmamasını öneriyor.
DOKTOR TURNA!
TEL Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları, turna yemişinin faydalarına dikkat çekiyor. Buna göre bakteri tutulmasını engelleyici işlevi bulunan turna yemişi mide hastalıklarından koruyor. Helicobacter pylori bakterisinin mide duvarlarına yapışmasını engelleyerek, midede meydana gelebilecek enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonuna doğal bir şifa oluyor.
KANSIZLIĞA ZEYTİN YETER
Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir.
FISTIK GİBİ AKCİĞER
EN sevilen kuruyemişlerden Antepfıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni güçlendirir.
KEMİKLERE ÇARE ROKA
İÇERDİĞİ C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı korur. Kemikleri güçlendirir ve katarakt riskini azaltır.
GECELERİ en az 7 saat uyuyun.
BEYNİ düzenli olarak zorlayacak aktivitelerde bulunun.
BEDEN sağlığınızı önemseyin.
SOSYAL hayatınızda aktif olun.
İŞİTME sorunlarınızın olup olmadığını kontrol edin.
DENGELİ beslenin.
EGZERSİZ yapın.
SİGARAYI bırakın.
ALKOLDEN bırakın
KOLESTEROL düzeyini sağlıklı seviyelerde tutun.
TANSİYONA dikkat edin.
DİYABETTEN korunun.
SAĞLIKLI GEBELİĞİN RENKLI REÇETESİ
Gebelikte doğru beslenme hem anne hem de bebek için önem taşıyor.
Dyt. Aslıhan Küçük Budak, besinlerin renklerinden gelen şifayı açıklıyor:
KIRMIZI: Elma, kiraz, kırmızı biber, domates, çilek, nar antioksidan açısından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir. Gebelik zehirlenmesi riskini azaltır. SARI VE TURUNCU: Mandalina, havuç, portakal, bebeğin göz gelişimini destekler.
YEŞİL: Ispanak, salatalık, maydanoz, kabak, kuşkonmaz kansızlık sorununu bitirir.
ADET DÜZENSİZLİĞİ HASTALIK HABERCİSİ
STRES, depresyon, yumurtalık kistleri, Polikistik Over Sendromu, rahim ve yumurtalık kanserleri ve tiroit hormon bozuklukları adet düzensizliğine yol açıyor. Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zehra Tavukçuoğlu, adet döngüsünün 21 ile 35 gün arasında olması gerektiğini söylüyor. "Bundan daha sık ya da seyrek, daha uzun, daha yoğun ve ara kanamaların olması durumunda adet düzensizliği düşünülebilir" diyor. Uzman kontrolünün aksatılmamasını öneriyor.
DOKTOR TURNA!
TEL Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları, turna yemişinin faydalarına dikkat çekiyor. Buna göre bakteri tutulmasını engelleyici işlevi bulunan turna yemişi mide hastalıklarından koruyor. Helicobacter pylori bakterisinin mide duvarlarına yapışmasını engelleyerek, midede meydana gelebilecek enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonuna doğal bir şifa oluyor.
KANSIZLIĞA ZEYTİN YETER
Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir.
FISTIK GİBİ AKCİĞER
EN sevilen kuruyemişlerden Antepfıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni güçlendirir.
KEMİKLERE ÇARE ROKA
İÇERDİĞİ C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı korur. Kemikleri güçlendirir ve katarakt riskini azaltır.