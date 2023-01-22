Demans’ı 12'den vurun (Sağlık haberleri)

yaş, nörolojik hastalıklara zemin hazırlıyor. Dünyada görülme sıklığı hızla artan, hafıza sorunlarını beraberinde getiriyor. Henüz kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıklarda erken dönemde tedbir almak gerekiyor. İngiliz bilim insanlarının araştırması ise umut vadediyor. Uzmanlar, bunama şansını yüzde 40 azaltacak 12 öneriyi sıralıyor:en az 7 saat uyuyun.düzenli olarak zorlayacak aktivitelerde bulunun.sağlığınızı önemseyin.hayatınızda aktif olun.sorunlarınızın olup olmadığını kontrol edin.beslenin.yapın.bırakın.bırakındüzeyini sağlıklı seviyelerde tutun.dikkat edin.korunun.doğru beslenme hem anne hem de bebek için önem taşıyor.Dyt. Aslıhan Küçük Budak, besinlerin renklerinden gelen şifayı açıklıyor:KIRMIZI: Elma, kiraz, kırmızı biber, domates, çilek, nar antioksidan açısından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir. Gebelik zehirlenmesi riskini azaltır. SARI VE TURUNCU: Mandalina, havuç, portakal, bebeğin göz gelişimini destekler.YEŞİL: Ispanak, salatalık, maydanoz, kabak, kuşkonmaz kansızlık sorununu bitirir., depresyon, yumurtalık kistleri,rahim ve yumurtalık kanserleri ve tiroit hormon bozuklukları adet düzensizliğine yol açıyor. Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zehra Tavukçuoğlu, adet döngüsününarasında olması gerektiğini söylüyor. "" diyor. Uzman kontrolünün aksatılmamasını öneriyor.Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları,faydalarına dikkat çekiyor. Buna göre bakteri tutulmasını engelleyici işlevi bulunan turna yemişi mide hastalıklarından koruyor. Helicobacter pylori bakterisinin mide duvarlarına yapışmasını engelleyerek, midede meydana gelebilecek enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonuna doğal bir şifa oluyor.kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını korur. Karaciğeri korur. Kansızlığı bitirir.sevilen kuruyemişlerden Antepfıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni güçlendirir.C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı korur.