D vitamini eksikliği kemikten kalbe birçok hastalığa yol açıyor

Vitaminler, sağlığımız üzerinde önemli bir rol oynuyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, D vitaminiyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e anlatıyor:

Eksikliği, kemiklerde güçsüzlükten astıma, kalp yetmezliğinden depresyona kadar birçok rahatsızlığa neden olan D vitamininin vücut için önemli görevleri var. Ancak bunun için sadece güneşlenmek veya D vitamini takviyesi almak bazen yeterli olmayabiliyor. Hayvansal ve bitkisel besinler D vitamini ihtiyacını karşılayamaz. Günde güneş kremi kullanmadan 20-30 dk güneş ışınlarına maruz kalmak D vitamini ihtiyaç ve depolanması için zorunludur. Güneş kremi kullanmak D vitamini üretimini engelleyebilir. Yaz ayları dışında da güneş ışınlarına maruz kalmak sağlık açısından değerlidir. Yaz aylarında güneş ışınlarının dik olarak dünyaya ulaştığı 10-17 saatleri dışında güneşlenmek deri kanserine karşı koruyucudur ve yeterli D vitamini sağlar. Kış aylarında ise 10-17 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmak maksimum yarar sağlar. Güneş ışınlarının kanserojen olabileceği düşüncesi özellikle yaşlılarda D vitamini yetersizliğine yol açmıştır. D vitamini düzeyleri kanda 25 (OH) D vitamini tayini ile kolayca tespit edilebilir. Özellikle kış aylarında D vitamini düzeyleri tespit edilmeli ve gerekirse D vitamini takviyesi yapılmalıdır. D vitamini düzeyleri düşük olanlarda tartışmalı olmakla birlikte günde 1000- 2000 İÜ D vitamini takviyesi yapmak yeterli olacaktır. D vitamini sadece kalsiyum düzeyleri ve kemik sağlığı ile ilgili değil, genel vücut sağlığı için gerekli olan bir vitamindir. Pek çok organın hücrelerinde D vitamini alıcıları vardır ve hücrelerin normal fonksiyonları için D vitamini gereklidir.