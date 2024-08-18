PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

D vitamini eksikliği kansere davetiye çıkarıyor: Bu besinleri mutlaka tüketin!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, bu vitaminin en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğunu söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
D vitamini eksikliği kansere davetiye çıkarıyor: Bu besinleri mutlaka tüketin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Büyük çoğunluğu güneş ışığından alınan D vitamini, insan sağlığında hayati önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, bu vitaminin en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğuna dikkat çekiyor. D vitamini eksikliğinin kanser ve diyabet başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açtığını belirtiyor. "D vitamini eksikliği kronik yorgunluk, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açar. D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve çocuklarda raşitizm denen hastalığa yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Fazla D vitamininin böbrek ve kalp yetmezliğine yol açtığını sözlerine ekliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Fransız Le Parisien hastaların bekleme sürelerinin yazıldığı tabloyu paylaştı
EMEKLİ MAAŞINDA 2024 FARKI | 2025 yılına göre %30 daha kazançlı olacak! Emekliler nelere dikkat etmeli?
Fener 90+5’te yıkıldı! Fenerbahçe Süper Lig’de Göztepe ile 2-2 berabere kaldı
Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan flaş açıklamalar! Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı? Vatandaşlar hangi tedbirleri almalı?
Bakan Yerlikaya’da açıkladı! İzmir’de orman yangınına sebebiyet veren 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Bolu’da 2 kişi tutuklandı
Gardaş Azerbaycan’dan tam destek | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan muhalefetin ’Uçaklar nerede?’ provokasyonuna sert tepki: CHP’li belediyeler sınıfta kaldı
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız
Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği MPOX rehberi yayımladı! İşte virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi...
Başıboş köpeğin ısırdığı İrlandalı turist Samuel Grzywna, CHP’li İBB’ye dava açtı: Mahkeme savunma istedi
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Can Atalay’ çıkışı! AYM’ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı
Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı’nda ’Kongre’ mesajı: Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz
SON DAKİKA