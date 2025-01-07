PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

D vitamini eksikliği birçok hastalığı beraberinde getiriyor!

D vitamini, vücutta doktor görevi üstleniyor. Bağışıklığı destekliyor, kemikleri ve kalbi koruyor. Eksikliği halinde saç dökülmesi ve halsizlik ortaya çıkıyor. Uzmanlar, uyarıyor: Her gün 10-15 dakika güneşlenin. Tahlillerle sık sık değerlerinize baktırın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
D vitamini eksikliği birçok hastalığı beraberinde getiriyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sağlıklı bir beden için gerekli vitamin ve minerallerin doğru alınması gerekiyor. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, özellikle D vitaminine dikkat çekiyor. D vitamini eksikliğinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekiyor.

    KÜRESEL PROBLEM
    Vücut için oldukça gerekli olan D vitamininin dışarıdan ancak küçük bir kısmı alınıyor. Büyük bölümü ise güneş ışınlarıyla oluşturuyor. Gıdalardan yeterli miktarda D vitamini alınamadığı ve güneşten yeterince yararlanılamadığı için dünya nüfusunun neredeyse yarıdan fazlasında D vitamini eksikliği bulunuyor.

    Ülkemizde ise bu oranın yüzde 70'lere çıkıyor Bağışıklık sistemini destekleyen D vitamini, hücre zarının korunması, hormon ve kolesterolsentezi, kemik sağlığını desteklemeye kadar birçok görevi bulunuyor.

    ENFEKSİYON NEDENİ...
    D     vitamini bağışıklık sisteminin en önemli destekleyicilerinden biri olup düzgün çalışmasında rol oynuyor. Ayrıca kas gelişimini de destekliyor. Prof. Dr. Ali Kutlu, "D vitamininin de anti inflamatuar etkinliği olduğu birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Vücudumuzun kanserle savaşında da gereklidir. D vitamini düşüklüğü olanlarda meme, prostat, kolon kanseri oranlarının 3-4 kat yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. D vitamini eksikliğinde adale, vücut ve kemik ağrıları, kronik yorgunluk hissi, uyku bozuklukları, saç kaybı, kalp hastalıkları riskinde artış, tekrarlayan enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğiyle kalp krizinden ölüm, kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları ve yüksek tansiyon arasında ilişki gösterilmiştir" diyor.

    DOKTOR TAVSİYESİ İLE TÜKETİLMELİ
    Yeterli D vitamini alımı için özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasında kollar ve bacaklar güneş ışığına temas edecek şekilde haftada 3-4 kez 10-15 dakika (esmer tenli ve şişmanlarda 30 dakika) kremsiz güneşlenme öneriliyor. D vitaminin fazlası A, E ve K vitaminleri gibi vücutta depolanıp toksik etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle doktor tavsiyesiyle uygulanması gerekiyor.

    ÇOCUKLAR İÇİN DE ÖNEMLİ
    D vitamini çocuk sağlığı için de önem taşıyor. Eksikliğinin etkileri yetişkinlere göre daha ağır sonuçlanıyor. Küçük çocuklarda yürüme gecikmesi, kas güçsüzlüğü, göğüs kafesi ve kemik şekil bozuklukları, bacaklarda eğrilik gelişiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li İBB’den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka’ya akıtılan para dudak uçuklattı
    2025’in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğan’dan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı
    MEMURA ÜÇLÜ ARTIŞ: Maaş, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi nasıl değişti? Artış ne zaman yansıyacak?
    Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı
    Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor
    ABD’den Suriye için geçici yaptırım muafiyeti: Kişisel para transferleri 7 Temmuz’a kadar serbest bırakıldı
    CHP’li belediyede rüşvet skandalı: Sosyal medya paylaşımı savcılığı harekete geçirdi
    Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa’nın devlerini sollayarak zirveye çıktı!
    AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti
    Sırrı Süreyya Önder’den Tülay Hatimoğulları’na Gazze ayarı! Öcalan’dan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Arda Güler fileleri 2 kez havalandırdı! Omar Perdomo’dan ilginç talep: Formasını istedi
    TCMB Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı: Enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
    2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem
    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif