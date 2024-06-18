Çok yaşa kahve!

Çin'deki Soochow Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, 10 yıllık bir süreç içindeki 10 binden fazla ABD'li yetişkinin sağlık verilerini inceledi. Ofiste masa başında en az 6 saat çalışan ve kahve içmeyen bireylerle günde 2-3 bardak içen meslektaşlarını kıyasladı. Kahve tüketenlerin erken ölüm riskinin yüzde 33 daha az olduğu tespit edildi. Uzmanlar, kahvedeki iltihaplanma karşıtı etkinin öne çıktığını belirledi. Bilim insanları, kahve çekirdeklerindeki hayati antioksidan bileşenlerin, çok uzun süre oturmanın tehlikelerini dengelemenin anahtarı olduğunu düşünüyor.

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